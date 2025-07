Enzo Maresca afferma che non I Madueke disponibile per il Chelsea tra i colloqui di trasferimento dell’Arsenal

L’attenzione del mondo del calcio è tutta per il futuro di Noni Madueke, il talento del Chelsea. Enzo Maresca, allenatore dei Blues, conferma con fermezza la fiducia nel giovane esterno, smentendo le voci di un possibile trasferimento all’Arsenal. Mentre i rumors infiammano i social, il manager ribadisce che Madueke resta una pedina fondamentale nel progetto del Chelsea. Ma quali saranno realmente le prossime mosse del club?

Il manager del Chelsea Enzo Maresca afferma di avere piena fiducia in Noni Madueke e non esiterà a usare l'ala nonostante le speculazione in corso sul suo futuro nel club. Madueke, che ha attirato interesse dall'Arsenal e secondo quanto riferito è nella loro lista di trasferimenti estivi, è uscito dalla panchina nella recente vittoria del Chelsea su Palmeiras e ha svolto un ruolo chiave nel girare la partita. Maresca ha chiarito che Madueke rimane fermamente nei suoi piani in vista della prossima semifinale della Coppa del Mondo del Club del Chelsea contro Fluminense.

