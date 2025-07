Rovellasca lite tra connazionali porta alla scoperta di un arsenale | arrestato un 36enne

Una lite tra due connazionali a Rovellasca si è evoluta in un'inaspettata scoperta di un arsenale clandestino, portando all'arresto di un 36enne. Ciò che sembrava un semplice alterco si è trasformato in un'indagine che ha rivelato un traffico illecito di armi. La vicenda, avvenuta domenica 6 luglio in via Cavour, evidenzia quanto spesso le apparenze possano celare minacce inaspettate e inquietanti.

Quella che sembrava una semplice lite tra connazionali si è trasformata in una vera e propria indagine su un arsenale di armi clandestine. È successo nel pomeriggio di domenica 6 luglio in via Cavour a Rovellasca, dove i Carabinieri di Appiano Gentile sono intervenuti per sedare un violento alterco tra due cittadini albanesi, entrambi domiciliati . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Rovellasca, lite tra connazionali porta alla scoperta di un arsenale: arrestato un 36enne

In questa notizia si parla di: rovellasca - lite - connazionali - arsenale

Rovellasca, lite tra connazionali porta alla scoperta di un arsenale: arrestato un 36enne; Rovellasca, colluttazione tra albanesi: i carabinieri cercano l’arma dell’aggressore e trovano un arsenale; Lite tra due albanesi: ferisce il connazionale e viene arrestato con un vasto arsenale di armi clandestine.

Rovellasca, colluttazione tra albanesi: i carabinieri cercano l’arma dell’aggressore e trovano un arsenale - L’uomo aveva colpito l’avversario col calcio di una pistola ma la vittima lo ha ripreso col cellulare. Da msn.com

Arsenale, con due pistole, silenziatore e munizioni, scoperto dopo una lite per vecchi rancori - BREGNANO Ha colpito il rivale al volto con il calcio di una pistola, poi si è dato alla fuga: l’aggressione, avvenuta nel pomeriggio di ... Lo riporta ilsaronno.it