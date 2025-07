Lazio gaffe nello store online | i calzettoni costano più della maglia

una vera e propria polemica sui social. Mentre i tifosi si preparano a sognare le nuove divise, un dettaglio ha catturato l’attenzione: il costo dei calzettoni, che costano ben 249 euro, più della maglia stessa. Un prezzo che ha scatenato reazioni contrastanti, tra incredulità e ironia, mettendo in luce le sorprese di un mercato in continua evoluzione. La questione rimane aperta, alimentando il dibattito tra passione calcistica e strategie commerciali.

Mentre Roma e Lazio si preparano a sfilare con le nuove divise della stagione 202526, l'attenzione si è spostata – inaspettatamente – su un dettaglio che nulla ha a che vedere con le scelte stilistiche. A far discutere, e parecchio, non è stato infatti il design dei kit né la presentazione in sé, ma il prezzo clamoroso comparso online per un paio di calzettoni. Quelli del completo casalingo della Lazio, per la precisione, finiti al centro di una vera e propria bufera social. L'equivoco che fa rumore: 132 euro per un paio di calzettoni. Questa mattina il club biancoceleste ha svelato al pubblico la nuova divisa home e anche quella da trasferta, a differenza della Roma che ha mostrato solo il kit da gioco per le gare all'Olimpico.