Corriere dello Sport – cosa può succedere adesso con il Boca Juniors

Leandro Paredes è tornato a Roma, ma il suo cuore potrebbe tornare in Argentina. Il Boca Juniors resta alla finestra, desideroso di riabbracciare il centrocampista, ma con la speranza di ottenere uno sconto. La trattativa è calda e apre uno scenario incerto: il futuro di Paredes potrebbe cambiare in modo decisivo nelle prossime settimane. Cosa succederà davvero? La risposta si rivela ancora tutta da scrivere.

2025-07-08 14:25:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: Leandro Paredes è rientrato a Roma questa mattina intorno alle 10 insieme a Paulo Dybala. Dopo le vacanze, per il centrocampista argentino è tempo di confrontarsi con il club giallorosso per definire il suo futuro. Roma, è tornato Paredes: cosa si fa con il Boca Juniors. Il Boca Juniors resta fortemente interessato a riportarlo a casa, ma spera in uno sconto sul cartellino, mentre la Roma deve decidere se accontentare la richiesta degli argentini o trattenere il giocatore. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale direzione prenderà la trattativa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – cosa può succedere adesso con il Boca Juniors

In questa notizia si parla di: corriere - sport - cosa - boca

Corriere dello Sport – Liverpool, ufficiale l’arrivo di Kerkez: il comunicato - Il Liverpool fa nuovamente parlare di sé con l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Milos Kerkez, il talento ungherese che ha conquistato i cuori con le sue recenti prestazioni al Bournemouth.

Paredes, la volta buona. Ma il Boca chiede lo sconto Corriere dello Sport (L.Scalia) La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per formalizzare l’addio alla Roma per Leandro Paredes. A strettissimo giro sarà presentata un’offerta al club gialloross Vai su Facebook

#Paredes al Boca, è stallo: le condizioni che pone la #Roma Vai su X

Paredes al Boca, è stallo: le condizioni che pone la Roma; Boca Juniors - Benfica (Mondiale per Club); Cavani non segna più al Boca Juniors, l'astrologo: «Colpito dalla stregoneria, va ripulito».

Paredes è tornato oggi a Roma: cosa può succedere adesso con il Boca Juniors - Dopo le vacanze, per il centrocampista argentino è tempo di confrontarsi con il club giallorosso per definire ... Come scrive corrieredellosport.it

Scontri in Argentina, Riquelme in mezzo ai tifosi del Boca: cosa è successo - Corriere dello Sport - 0 per gli Xeneizes, le due tifoserie hanno iniziato un ... Si legge su corrieredellosport.it