Vesna siamo noi e siamo migliaia | perché non perdono i nostri carnefici che meritano la nostra stessa fine

Vesna siamo noi, migliaia di anime resilienti che non si arrendono di fronte all'ingiustizia. La nostra rabbia cresce, alimentata da chi ci ha ferito e dalla loro continua provocazione. √ą arrivato il momento di rispondere con fermezza, perch√© la vendetta non √® solo un desiderio, ma una giusta risposta a chi alimenta il caos nel nome del potere. La lotta per la verit√† e la dignit√† non si fermer√† finch√© giustizia sar√† fatta.

Comprese alcune faccette da provocatori con i quali prima o dopo dovremo spiegarci: e allora non sarà un bel giorno per loro. Perché irriderci, continuare ad obbligarci al veleno, grida vendetta e atroce vendetta. Che vaccini e armi, pandemie e guerre siano la stessa cosa nel segno del potere.

