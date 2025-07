Nucleare di nuova generazione i medici di Isde | Antidemocratico pericoloso e dai tempi lunghissimi

In un’epoca in cui il ritorno al nucleare viene spinto come soluzione moderna e necessaria, è fondamentale analizzare criticamente questa scelta. I medici di ISDE Italia, tra cui Giovanni Ghirga, sottolineano i rischi e le inefficienze di questa tecnologia, definendola antidemocratica e pericolosa. Ritengo che dire “no” nel 2025 sia un atto di responsabilità civile e scientifica, poiché il nucleare, con i suoi tempi lunghissimi e costi elevati, potrebbe compromettere il nostro futuro.

Di Giovanni Ghirga, medico di ISDE ITALIA In un momento storico in cui il ritorno al nucleare viene promosso come inevitabile, efficiente e moderno, sento il dovere civile e scientifico di spiegare con chiarezza perché, nel 2025, ritengo fondamentale dire no. Dire “no” al nucleare oggi non è una posizione ideologica. È, al contrario, una scelta lucida e profondamente razionale. È il rifiuto di una promessa costosa, centralizzata, lenta e fragile, a favore di una traiettoria più democratica, più distribuita e soprattutto realizzabile nei tempi imposti dalla crisi climatica. Tempi che sono strettissimi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nucleare di nuova generazione, i medici di Isde: “Antidemocratico, pericoloso e dai tempi lunghissimi”

In questa notizia si parla di: nucleare - isde - tempi - generazione

? STATI GENERALI SU ENERGIA NUCLEARE e RUOLO GEOSTRATEGICO DELL'ITALIA E DELL'EUROPA #Colturazione promuove il progetto #ColtiviamoEuropa SAVE THE DATE - 25 giugno 2025 presso Europa Experience - Sala conferenze Vai su Facebook

Nucleare di nuova generazione, i medici di Isde: “Antidemocratico, pericoloso e dai tempi….

Nucleare di nuova generazione, i medici di Isde: “Antidemocratico, pericoloso e dai tempi lunghissimi” - Di Giovanni Ghirga, medico di ISDE ITALIA In un momento storico in cui il ritorno al nucleare viene promosso come inevitabile, efficiente e moderno, sento ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Nucleare in Italia di ultima generazione, come funziona e quale impatto può avere. «Fino a 117.000 nuovi posti di lavoro» - Il Messaggero - 000 nuovi posti di lavoro» Secondo una analisi illustrata a Cernobbio, può abilitare al 2050 un ... Secondo ilmessaggero.it