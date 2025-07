SumUp in Italia 3 scontrini su 4 sono già digitalizzati

In Italia, la rivoluzione digitale degli scontrini sta già prendendo piede: il 75% degli acquisti è ora tracciato in formato elettronico. Gli esercenti sono pronti a conformarsi al piano del governo per il 2027, che mira a eliminare definitivamente i documenti cartacei. Questa transizione rappresenta un passo importante verso un sistema più sostenibile e efficiente, aprendo nuove opportunità per commercianti e consumatori. Dalla ricerca di SumUp emerge che nei prossimi anni...

Gli esercenti italiani sono già pronti per passare alla digitalizzazione degli scontrini, come prevede il piano del governo al 2027. Secondo la fintech dei pagamenti SumUp, che ha analizzato gli scontrini emessi da 5mila esercizi commerciali, in Italia 3 scontrini su 4 sono già digitalizzati, sebbene la carta tenda ancora a prevalere in settori in cui si emettono molte ricevute e di importo mediamente basso. Dalla ricerca di SumUp emerge che nei primi 6 mesi del 2025 gli esercenti che inviano scontrini per email o Qr Code sono aumentati del 15,4%, mentre i ticket digitali sono cresciuti del 23,8%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - SumUp, in Italia 3 scontrini su 4 sono già digitalizzati

In questa notizia si parla di: scontrini - sono - sumup - italia

I pagamenti cashless sono cresciuti del 17,7% in un anno. Lo scontrino medio vale 72,5 euro, il contactless rappresenta il 90% delle transazioni Vai su Facebook

SumUp, in Italia 3 scontrini su 4 sono già digitalizzati; Addio al cartaceo, SumUp semplifica gli scontrini e taglia le commissioni; Partite Iva, gli avvocati guidano la classifica dei lavoratori più cashless.

SumUp, in Italia 3 scontrini su 4 sono già digitalizzati - Gli esercenti italiani sono già pronti per passare alla digitalizzazione degli scontrini, come prevede il piano del governo al 2027. Riporta ansa.it

L'Italia diventa sempre più cashless - Tom's Hardware - L'Italia diventa sempre più cashless: nel 2023 le transazioni digitali sono aumentate del 35,5% e lo scontrino medio cashless è stato di 37 euro, in calo dell'8,1% rispetto all'anno precedente. Come scrive tomshw.it