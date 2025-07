Uccide l’uomo condannato per la morte del figlio | arrestato

Una tragedia che scuote la comunità di Rocca di Papa: un uomo di 35 anni è stato brutalmente ucciso a colpi d'arma da fuoco, vicino Roma. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'arresto del presunto responsabile, Guglielmo Palozzi, condannato per l’omicidio del figlio. La spirale di vendetta e dolore si chiude in un’escalation mortale. La vittima è Franco...

Un uomo di 35 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nei giardini pubblici a Rocca di Papa, vicino Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il presunto responsabile. Secondo quanto riportato dall’Ansa, la vittima era stata condannata per l’omicidio del figlio del fermato. Ad essere bloccato sarebbe stato Guglielmo Palozzi, padre di Giuliano morto cinque anni fa in seguito a un’aggressione. La vittima è Franco Lollobrigida, condannato recentemente in Appello a 10 anni per omicidio preterizionale per la morte di Giuliano Palozzi. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Uccide l’uomo condannato per la morte del figlio: arrestato

In questa notizia si parla di: uomo - condannato - morte - figlio

Uomo violenta bambino di 9 anni sul letto mentre il figlio dorme: era già stato condannato per abusi - Un uomo di 59 anni, già condannato per abusi, è stato nuovamente giudicato colpevole di aver violentato un bambino di 9 anni, figlio di un condomino e amico del suo ragazzo.

Rocca di Papa, uccide uomo condannato per la morte del figlio - Notizie - http://Ansa.it Vai su X

A 15 anni dal delitto di Yara Gambirasio, l’uomo, condannato all’ergastolo, intervistato da Francesca Fagnani a “Belve crime” Vai su Facebook

Rocca di Papa, uccide l'uomo condannato per la morte del figlio; Uccide uomo condannato per la morte del figlio; Rocca di Papa, uccide uomo condannato per la morte del figlio.

Uccide uomo condannato per la morte del figlio - Un trentacinquenne è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nei giardini pubblici a Rocca di Papa, vicino Roma. Segnala msn.com

Roma, sparatoria a Rocca di Papa: uccide un uomo condannato per la morte del figlio - L'omicida ha aspettato che l'assassino del figlio uscisse dal carcere e ha aperto il fuoco uccidendolo. msn.com scrive