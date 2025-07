Vlahovic Juventus Repubblica | richiesta shock di giocatore e agenti per lasciare subito i bianconeri! Rivelata la cifra il clamoroso retroscena sul serbo

La Juventus si trova al centro di un autentico terremoto: secondo quanto rivelato da La Repubblica, Dusan Vlahovic e i suoi agenti avrebbero avanzato una richiesta shock per lasciare immediatamente i bianconeri. Tensione alle stelle tra il club e il centravanti serbo, con retroscena che fanno tremare il mondo del calcio italiano. Ma cosa c’è dietro questa clamorosa richiesta? E quali conseguenze rischiano di scatenarsi? Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda.

Vlahovic Juventus: secondo quanto riportato da Repubblica, il serbo e gli agenti avrebbero avanzato una richiesta shock per partire subito. La tensione tra la Juventus e l’entourage di Dusan Vlahovic è ormai ai massimi livelli. Secondo un clamoroso retroscena svelato da La Repubblica, i rapporti tra il club e gli agenti del centravanti serbo si sarebbero definitivamente incrinati in seguito a una richiesta shock per facilitare la sua cessione. Una situazione che complica enormemente i piani di calciomercato della Vecchia Signora e che crea un vero e proprio caso interno. La richiesta shock: un incentivo da 10 milioni per la cessione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus (Repubblica): richiesta shock di giocatore e agenti per lasciare subito i bianconeri! Rivelata la cifra, il clamoroso retroscena sul serbo

