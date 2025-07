Insigne | Se mi chiamasse il Napoli? Verrei a piedi!

Lorenzo Insigne, ex capitano e cuore pulsante del Napoli, si racconta tra vacanze e futuro. Dopo un’esperienza intensa a Toronto, il suo pensiero torna alla sua amata squadra partenopea. Se il Napoli lo chiamasse, sarebbe pronto a ripartire a piedi, con la stessa passione di sempre. Perché, quando il cuore batte forte, nessuna strada è troppo lunga.

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, è intervenuto nella trasmissione ‘Radio Goal’ su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Ora mi sto godendo le vacanze con la famiglia, poi decidiamo per il futuro. Bilancio di Toronto? E’ stata un’esperienza unica, a livello familiare abbiamo vissuto la città a 360° e siamo stati benissimo. E’ mancata un po’ la fortuna a livello calcistico. Ora bisogna concentrarsi per tornare ai livelli di prima, ho una grandissima voglia di rimettermi in gioco e riconquistare la Nazionale. Se mi chiamasse il Napoli? Verrei a piedi! Cosa mi ha lasciato l’esperienza in Canada? Tanto, perché la mia famiglia e io siamo stati benissimo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com