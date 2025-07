Calciomercato Roma idea Arnau Martinez per la fascia destra | Massara valuta il colpo dal Girona

Nel laboratorio di Trigoria, dove si sta plasmando il futuro della Roma sotto la guida di Gian Piero Gasperini, l’attenzione si concentra sul delicato ruolo dell’esterno destro. Tra idee e strategie, si pensa a un colpo importante: Arnau Martinez, talento classe 2003 del Girona, potrebbe essere il nome giusto per rinforzare la fascia e portare nuova linfa alla rosa giallorossa. Una mossa che potrebbe cambiare le carte in tavola…

Nel laboratorio di Trigoria, dove si sta plasmando la nuova Roma sotto la guida di Gian Piero Gasperini, l'attenzione si concentra ora su una delle caselle più delicate della rosa: quella dell'esterno destro. Un ruolo chiave nel sistema del tecnico di Grugliasco, che richiede corsa, applicazione e intelligenza tattica. È in quest'ottica che nelle ultime ore è circolato un nome nuovo, giovane e ambizioso: Arnau Martinez, talento classe 2003 in forza al Girona, è stato proposto alla dirigenza giallorossa. Proposta recapitata a Trigoria: il Girona chiede 15 milioni. A riportare la notizia è il giornalista Lorenzo Canicchio, secondo cui il nome di Arnau sarebbe già sul tavolo di Frederic Massara, che insieme a Gasperini e ai suoi collaboratori sta valutando come e dove intervenire sul mercato per dare al tecnico gli uomini giusti.

