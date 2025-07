Fino a un terzo delle chiamate riguardano i club e sono, in parte, legate alla droga. Chiamate che stanno raggiungendo un numero tale da portare quasi al collasso il servizio di ambulanze di Ibiza, presa d’assalto dai turisti nei mesi estivi. Assistere i frequentatori delle discoteche sta diventando sempre più difficile: il sindacato locale delle ambulanze, scrive il Guardian, invita i proprietari dei club a stipulare contratti con servizi di ambulanza privati. “È inconcepibile che aziende con un fatturato di milioni di euro all’anno non possano fornire questo servizio che sta saturando i servizi di emergenza a spese della popolazione locale”, ha detto a elDiario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Ibiza le ambulanze non bastano per via delle discoteche e scoppia la polemica: “Ingiusto che sia la popolazione locale a pagare”