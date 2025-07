La decisione di Trump sull’Ucraina conferma la perdita di fiducia verso Putin

La recente decisione di Donald Trump di rafforzare il supporto militare all’Ucraina segna un cambiamento cruciale nella dinamica geopolitica, riflettendo una crescente sfiducia nei confronti di Putin. Dopo un’interruzione temporanea, il meccanismo di rifornimento statunitense sembra pronto a ripartire, con Trump stesso che annuncia l’invio di ulteriori armi difensive per aiutare Kyiv a resistere. Un passo che potrebbe ridefinire gli equilibri di potere in Europa e oltre.

Dopo l'interruzione temporanea della scorsa settimana, il meccanismo di rifornimento dei sistemi d'arma statunitensi destinati a Kyiv sembra essere in procinto di riavviarsi. A darne la notizia in occasione di un incontro con i media è stato lo stesso Presidente Usa Donald Trump. "Manderemo altre armi. Dobbiamo farlo. Devono essere in grado di difendersi. Ora vengono colpiti molto duramente. Dobbiamo inviare più armi, soprattutto armi difensive, ma sono colpiti molto, molto duramente. Tante persone stanno morendo in questo caos" sono le parole pronunciate da Trump. il quale però non ha però fornito ulteriori dettagli su quali (e quante) siano le capabilities oggetto dello "sblocco".

