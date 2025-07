Asllani Betis non decolla Il giocatore rifiuta la corte degli spagnoli! Ecco cosa farà l’Inter

Kristjan Asllani continua a essere al centro di voci di mercato, ma il suo futuro rimane incerto. Nonostante l'interesse del Betis Siviglia, il centrocampista albanese ha respinto la corte spagnola, lasciando aperte diverse possibilità. Con l’Inter che cerca una soluzione, la situazione si fa sempre più complessa e avvincente: ecco quale potrebbe essere la prossima mossa dei nerazzurri per trattenere o cedere il talento.

Asllani Betis, non decolla. Il giocatore rifiuta la corte degli spagnoli! Ecco quale sarà la soluzione dell’Inter. Il futuro di Kristjan Asllani, centrocampista albanese dell’ Inter, potrebbe presto essere lontano da Milano, ma il trasferimento al Betis Siviglia sembra essere in stallo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i colloqui tra Inter e il club andaluso per la cessione del giocatore non hanno ancora portato a un accordo, principalmente a causa delle resistenze del centrocampista. « Asllani non avrebbe aperto a questa destinazione, preferendo non trasferirsi in Spagna», ha dichiarato l’emittente satellitare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani Betis, non decolla. Il giocatore rifiuta la corte degli spagnoli! Ecco cosa farà l’Inter

