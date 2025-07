Premio Fabula 2025 ospita Sigfrido Ranucci mercoledì 9 luglio

Il Premio Fabula 2025 si prepara a scrivere un’altra pagina memorabile, ospitando questa volta il celebre giornalista Sigfrido Ranucci il 9 luglio. Dopo aver accolto figure di spicco come Ambra Angiolini, Federico Moccia e Mario Biondi, la manifestazione si conferma come un palcoscenico di dialogo e ispirazione. L’evento di oggi promette emozioni e approfondimenti unici, continuando a catturare l’attenzione di un pubblico appassionato e curioso, che non vede l'ora di scoprire cosa riserverà questa giornata speciale.

Dopo Ambra Angiolini, Federico Moccia e Mario Biondi, il Premio Fabula 2025 si avvia verso il gran finale. Il Premio Fabula 2025 si avvia verso il gran finale, ma ogni giornata continua a scrivere pagine di straordinaria intensità. Dopo gli incontri accesi dall'entusiasmo e dalla profondità di Ambra Angiolini e Federico Moccia, oggi è il

