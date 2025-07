L’Italia mette nero su bianco l’abbandono delle aree interne al declino

L’Italia si divide tra impegni militari e abbandono delle sue zone più remote. Mentre il governo destina il 5% del Pil alla riarmo, le aree interne, quasi il 60% del territorio, vengono lasciate al loro destino. È un piano strategico o una scelta di disimpegno? Il “Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne” appare come una presa di posizione chiara: il declino è ufficialmente scritto.

Mentre l’Italia in uniforme Nato destina il 5% del Pil in riarmo, l’Italia profonda, rurale e montana, è destinata al disarmo. Deliberatamente strategico. Si chiama così infatti, “Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne” (PSNAI), il documento approvato dal governo Meloni lo scorso marzo ma circolato a inizio luglio. Per aree interne si intende qualcosa come circa 4 mila Comuni della provincia diffusa, quasi il 60% del territorio nazionale in cui abitano 13 milioni di italiani, vale a dire poco meno di un quarto della popolazione. La pianificazione si basa su due studi, uno del Cnel e uno del Censis, che dividono ciascuno la penisola in quattro fasce non sovrapponibili fra loro, ma la cui conclusione invece sovrapponibile è: per le zone più depresse a rischio di “povertà dietro l’angolo”, l’obbiettivo è “l’accompagnamento” in un futuro di “spopolamento irreversibile”. 🔗 Leggi su It.insideover.com