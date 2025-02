Juventusnews24.com - Ranieri incorona l’ex Juve Soulé: «Ci credo molto in lui. Deve stare tranquillo perché la Roma del futuro è sua»

di RedazionentusNews24: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dellasul talento argentinoL’allenatore dellaClaudioha parlato nel post partita contro laelogiando anche, ex calciatore dellache ha faticato in questa prima parte della stagione ma autore di un grande gol.PAROLE – «Io ciin questo ragazzo, chiaramente non è facile essere un giocatore della. Facciamo un parallelo con Baldanzi, che l’anno scorso non riusciva a incidere e ora dà sempre l’impressione di poter essere pericoloso. Matìasladelè sua».Leggi suntusnews24.com