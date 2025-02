Lortica.it - Opocsoro

San Valentino è ormai un ricordo lontano, la cioccolata scontata è quasi finita e la vita sta tornando alla solita routine. I romantici sono in fase post-sbornia emotiva, i single stanno smettendo di fingere di essere felici e i cinici si stanno preparando per il prossimo evento da odiare. Ma le stelle, implacabili come sempre, hanno ancora qualcosa da dire.Ariete(21 marzo – 19 aprile)Ti senti inquieto, pronto a lanciarti in qualche nuova sfida o a discutere con qualcuno solo per sport. Oggi potresti litigare con un distributore automatico perché non ti dà lo snack in tempo. Toro(20 aprile – 20 maggio)Dopo giorni di eccessi, oggi cerchi di redimerti con un’insalata. Ma sappiamo entrambi che finirà con te che mangi direttamente dalla confezione di biscotti, accettando il tuo destino.