Caos trasporti tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare l’appello del gruppo consiliare

Il caos nei trasporti tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare evidenzia ancora una volta le criticità del sistema pubblico locale, aggravate dall’estate e dalla crescente richiesta di mobilità. La sospensione del servizio di trasporto privato ha lasciato cittadini e turisti senza alternative, sottolineando l’urgenza di interventi concreti per garantire una mobilità efficiente. È ormai imprescindibile un cambiamento che riporti ordine e affidabilità nel settore.

La sospensione del servizio di trasporto privato tra Cava de' Tirreni e Vietri sul Mare ha reso evidente, ancora una volta, la profonda disorganizzazione del sistema di trasporto pubblico locale, soprattutto nel periodo estivo, quando la domanda cresce esponenzialmente. A denunciare la situazione è il gruppo consiliare di opposizione "Vietri che Vogliamo", composto dai consiglieri comunali Alessio Serretiello, Antonella Scannapieco e Maurizio Celenta, che intervengono duramente sulla vicenda. « È inaccettabile – dichiara Alessio Serretiello – che un intero sistema collassi per l'interruzione del servizio di un privato.

In questa notizia si parla di: vietri - cava - tirreni - mare

