La Roma si prepara a lasciare andare due delle sue promesse più brillanti, Reale e Mannini, che si uniranno alla Juve Stabia in prestito con diritto di riscatto. Un’operazione strategica per consolidare il loro percorso di crescita in Serie B, garantendo al contempo il controllo sul futuro dei talenti. In un contesto di investimenti mirati, questa mossa potrebbe rivelarsi decisiva per il rilancio dei giovani.

La Roma è pronta a salutare due dei suoi giovani più promettenti. Come riportato dal Corriere dello Sport, Filippo Reale e Mattia Mannini passeranno alla Juve Stabia in prestito con diritto di riscatto. L’operazione, ormai in fase avanzata, porterà i due talenti del settore giovanile romanista in Serie B per fare esperienza e trovare continuità. Il club giallorosso, però, non perde il controllo sui giocatori: è previsto infatti un controriscatto che permetterà alla Roma di riportarli a Trigoria al termine della stagione, in caso di esplosione. Un doppio movimento strategico in chiave crescita e valorizzazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Reale e Mannini verso la Juve Stabia: prestito con diritto, la Roma si tutela

