atletica donne che corrono verso il successo

Atletica donne: esempio di determinazione e talento, Alice Pagliarini incanta ai Campionati Italiani Juniores di Grosseto. Dopo aver brillantemente superato l’esame di maturità con 100 e lode, la giovane atleta ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 metri, stabilendo un nuovo record personale e aggiungendo il suo nono titolo italiano alla collezione. La sua corsa verso il successo continua, pronta a scrivere nuove pagine di gloria.

Ai Campionati Italiani Juniores di Grosseto la protagonista è stata Alice Pagliarini: dopo avere superato l’orale dell’esame di maturità con 100 e lode, Alice ha corso la batteria dei 100 metri in 11.65 e ha vinto la finale in 11.66 con un netto distacco sulle avversarie, mettendosi al collo la medaglia d’oro e in bacheca il suo nono titolo italiano individuale. A seguire l’atleta fanese, portacolori delle Fiamme Oro, è scesa nuovamente in pista per le qualificazioni dei 200 metri vincendo la sua batteria in 23.99, primato personale e miglior tempo assoluto di qualifica. Le finali dei 200 metri sono state purtroppo condizionate dal notevole vento contrario nel rettilineo finale, Alice si è comunque messa al collo l’ennesima medaglia d’oro e il decimo titolo italiano per lei in una gara dove non c’è stata storia dall’inizio alla fine: corsa in completa solitudine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net