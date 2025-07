Stadio e Centro Fabbri c’è la revoca Spal Tacopina perde ufficialmente l’utilizzo delle due strutture di gioco Bando cresce ancora la concorrenza

Il mondo del calcio ferrarese attraversa un momento di grande fermento: il Comune di Ferrara ha ufficialmente revocato la concessione dello Stadio Mazza e del Centro Fabbri alla Spal srl, segnando una svolta decisiva. Con questa decisione, Tacopina e la sua gestione perdono definitivamente l’accesso a queste strutture, che dovranno essere restituite entro 30 giorni. La sfida per il futuro è appena iniziata, e le conseguenze sono ancora tutte da scoprire.

Il Comune di Ferrara ha ufficialmente revocato la concessione dello stadio Mazza e del centro sportivo Fabbri alla Spal srl. Attraverso la determinazione dirigenziale 2025-1454, di fatto la società di Joe Tacopina perde in maniera definitiva la disponibilità delle due strutture, che dovranno essere riconsegnate entro 30 giorni. Nello specifico, l'amministrazione comunale ha deciso di "revocare per motivi di pubblico interesse e di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione dei provvedimenti di concessione, nonchÊ per le gravi violazioni degli obblighi convenzionali di cui agli atti di concessione sopra indicati, la concessione a favore di S.

