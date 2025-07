Il mercato dei dilettanti | a Subbiano si attende l’ufficializzazione di Cerrato La Castiglionese senza freni | Tenti e Lorenzoni

Il mercato dei dilettanti a Subbiano si scalda: si attende l’ufficialità di Cerrato e la Castiglionesa, senza freni, punta forte su Tenti e Lorenzoni. Dopo le conferme, il club della Valdichiana rafforza la rosa con innesti di qualità, pronti a fare la differenza in questa stagione. La sfida è lanciata: preparatevi a un campionato avvincente e ricco di sorprese!

AREZZO Annunci a raffica in casa Castiglione. La formazione via dopo le conferme, partendo dal tecnico Filippo Zacchei, nelle ultime ore ha messo a segno due importanti innesti. Il primo è Marco Tenti. Il difensore classe 1995, arriva dal Foiano accettando così la sfida del club della Valdichiana dove ritroverà in panchina Zacchei, con il quale ha condiviso l’esperienza in maglia amaranto a Foiano. Dal Sansepolcro ecco arrivare invece il classe 2001 Samuele Lorenzoni (nella foto), in precedenza anche tra le file della Sangiovannese. Due innesti di spessore per portare esperienza e qualità nell’organico viola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net