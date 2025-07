Unieuro nell' era Fnac Darty | Resteremo numero uno con nuovi negozi servizi ed usato E il cliente al centro

Unieuro si prepara a conquistare il futuro con un piano quinquennale ambizioso, consolidando la sua posizione di leader nel settore. La recente convention a Milano ha segnato l’inizio di una nuova era, evidenziando innovazioni nei negozi, servizi e usato, sempre con il cliente al centro. Con l’appoggio di Fnac Darty, Unieuro punta a ridefinire l’esperienza d’acquisto, rafforzando la sua presenza e fiducia sul mercato. È solo l’inizio di un viaggio entusiasmante verso il successo.

A Milano si è tenuta la convention di Unieuro, alla presenza della stampa, dell'industria e di tutti i direttori dei punti vendita, in cui è stato esposto il piano quinquennale. È la prima grande uscita pubblica della nuova Unieuro, incorporata sei mesi fa nel gruppo francese Fnac Darty.

