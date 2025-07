La rassegna iridata in Svizzera festa per le atlete della società meneghina Trionfo mondiale per le over 55 del Maxibasket

La rassegna iridata in Svizzera si è conclusa con un trionfo memorabile per le atlete del Maxibasket Milano, che hanno regalato una festa meritata alle giocatrici over 55. Con oltre 400 squadre partecipanti, il club meneghino ha confermato la propria eccellenza internazionale, portando a casa risultati di prestigio e rafforzando la propria reputazione nel panorama globale. La squadra maschile Over...

Il Maxibasket Milano chiude con un bilancio di prestigio la FIMBA World Cup disputata in Svizzera, confermando la propria solidità e il proprio valore tecnico in ambito internazionale. Alla rassegna mondiale, che ha visto la partecipazione di oltre quattrocento squadre da tutto il mondo, il club meneghino ha presentato tre formazioni maschili e una femminile, ottenendo risultati che certificano la qualità del progetto. La squadra maschile Over 55 ha chiuso al decimo posto su trentanove formazioni, quella Over 60 al settimo posto su trentotto, mentre il gruppo Over 65 ha conquistato un brillante secondo posto su trentadue squadre, miglior piazzamento tra le formazioni italiane ed europee nella categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La rassegna iridata in Svizzera, festa per le atlete della società meneghina. Trionfo mondiale per le over 55 del Maxibasket

In questa notizia si parla di: over - rassegna - svizzera - mondiale

San Potito Sannitico, il genio di Varone chiude la Rassegna firmata Pro Loco e Amministrazione - Si è conclusa con un gran finale la rassegna teatrale potitese, tenutasi al Teatro Comunale di San Potito Sannitico.

BENZO è campione del Mondo Nella finalissima del Mondiale over 40 in Svizzera battuta anche la Germania per 105 a 79!!! #MyHomeMyTeam Vai su Facebook

Brilla l’oro di Michele Ferri, uno splendido quarantenne; Primo storico titolo per la Svizzera al Maxibasket; Imma Gentile medaglia di bronzo al campionato mondiale Over 45.

La rassegna iridata in Svizzera, festa per le atlete della società meneghina. Trionfo mondiale per le over 55 del Maxibasket - Il Maxibasket Milano chiude con un bilancio di prestigio la FIMBA World Cup disputata in Svizzera, confermando la ... Da sport.quotidiano.net

Basket - Il campionato in Svizzera. Mondiale over 50, bronzo per i ravennati: "Anche a questa età non vogliamo perdere...» - Quattro ravennati sono stati protagonisti al Mondiale Fimba World Maxibasket con ... Scrive msn.com