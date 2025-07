Alla scoperta dell' Italia a Unomattina Weekly con Elisa Scheffler L' inviata racconta un turismo sostenibile ogni sabato mattina su Rai Uno

Preparati a scoprire le meraviglie nascoste dell’Italia con Elisa Scheffler in Unomattina Weekly, ogni sabato su Rai Uno. Tra approfondimenti, interviste e musica, questa finestra sull’estate porta una ventata di sostenibilità e bellezza nel cuore del nostro paese. Con Lorella Boccia e Fabio Gallo in studio, ti accompagneremo in un viaggio unico alla scoperta di un turismo che rispetta e valorizza il nostro patrimonio. Non perdere l’appuntamento!

Una finestra aperta sull'estate che offre vari servizi di approfondimento, interviste, notizie e musica, con Lorella Boccia e Fabio Gallo in studio

Con Unomattina Weekly su accende l'estate di Rai1; I programmi estivi della Rai, da Reazione a catena a Unomattina estate; Lorella Boccia new entry dell'estate di Rai1: torna “Unomattina Weekly” tra attualità, musica e paesaggi mozza.

