Tragedia in vacanza | l’aereo precipita famiglia distrutta | morti mamma papà e i due figli piccoli

Una vacanza al mare si è trasformata in un dramma inimmaginabile per una famiglia della Carolina del Nord. Un tragico incidente aereo ha spezzato la vita di quattro persone, lasciando un dolore profondo e un vuoto incolmabile nelle loro vite. La comunità piange la perdita di Travis, Candace e dei loro due figli, Aubrey e Walker, vittime di una tragedia improvvisa. La loro storia ci ricorda quanto sia fragile il dono della vita e l’importanza di custodirlo ogni giorno.

Una vacanza al mare si è trasformata in una tragedia senza ritorno per una giovane famiglia della Carolina del Nord. Un piccolo aereo da turismo, un Cirrus SR22, si è schiantato nel primo pomeriggio di lunedì 8 luglio in una zona rurale della contea di Lee, nei pressi del Raleigh Executive Jetport. A bordo si trovavano Travis Buchanan, 35 anni, la moglie Candace, coetanea, e i loro due figli, Aubrey di 10 anni e Walker di 9. Nessuno è sopravvissuto. Secondo quanto riferito dalla North Carolina Highway Patrol all’emittente locale ABC 11, tre membri della famiglia sono morti sul colpo, mentre il quarto, gravemente ferito, è deceduto poco dopo il trasporto d’urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

