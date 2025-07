Nunez ha dato priorità assoluta al Napoli per gli azzurri resta l’obiettivo principale per l’attacco Romano

Il Napoli punta deciso su Darwin Nunez, il sogno di un attacco stellare per gli azzurri. Nonostante l’offerta da 55 milioni, la distanza con il Liverpool rimane, ma l’uruguaiano ha scelto Napoli come priorità assoluta. La sfida ora è convincere i Reds a cedere, anche considerando lo stipendio elevato che Nunez percepisce. L’esperto di mercato svela i retroscena di questa trattativa infuocata, che potrebbe cambiare volto alla Serie A.

Il sogno del Napoli per l’attacco resta Darwin Nunez del Liverpool. Gli azzurri erano fermi a un’offerta da 55 milioni (bonus compresi) per l’uruguaiano, ma resta la distanza con i Reds, che non vogliono far partire l’attaccante per meno di 60 milioni. Da considerare anche lo stipendio, perché guadagnerebbe circa 6 milioni netti a stagione. Nunez ha dato priorità assoluta al Napoli, per gli azzurri resta l’obiettivo principale. L’esperto di mercato Fabrizio Romano scrive su X: Dopo la cessione di Osimhen, il Napoli è pronto a rilanciare i colloqui per Darwin Nunez, poiché l’attaccante uruguaiano resta l’obiettivo principale e ambizioso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nunez ha dato priorità assoluta al Napoli, per gli azzurri resta l’obiettivo principale per l’attacco (Romano)

