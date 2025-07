Paredes al Boca | giovedì la presentazione Ufficiale VIDEO

Leandro Paredes sta per fare il suo grande ritorno a casa: il Boca Juniors si appresta ad annunciare ufficialmente il suo nuovo acquisto. Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, il centrocampista argentino è pronto a riabbracciare i tifosi e tornare a brillare nel suo club del cuore. L’attesa è quasi finita: l’appuntamento per la presentazione è fissato per giovedì alle 18 locali (23 italiane). Restate sintonizzati, perché questa volta il grande protagonista è ormai svelato.

Leandro Paredes è pronto a tornare a casa. Manca solo l'annuncio ufficiale, ma il suo passaggio al Boca Juniors è ormai certo. A confermarlo è stato il padre del centrocampista, Daniel Paredes, con un post su Instagram: "Benvenuto a casa, figlio". Ulteriori indizi arrivano anche dai canali social del Boca, che hanno svelato una presentazione fissata per giovedì alle ore 18 locali (le 23 italiane), senza però rivelare il nome del protagonista. Dopo l'addio alla Roma, Paredes si prepara a chiudere il cerchio tornando dove tutto era iniziato. Il ritorno alla Bombonera è ormai solo questione di ore.

