automobilismo alla sarnano sassotetto si torna alla doppia salita di gara

L’automobilismo torna protagonista a Sarnano Sassotetto con una novità entusiasmante: il ritorno alla doppia salita di gara nel Trofeo Scarfiotti, in programma dal 25 al 27. Con il percorso allungato a quasi 10 km, questa edizione promette emozioni ancora più intense, rendendo omaggio a Giovanni Battistelli e alla sua memoria. Prepariamoci a vivere un’avventura sportiva indimenticabile, dove passione e tradizione si incontrano sulla strada.

La novità più rilevante del Trofeo Scarfiotti che si disputerà a fine mese (25-27), sarà il ritorno alle due manches di gara. Sarà la prima volta per il percorso allungato a 9.977 metri dall’edizione del 2021, con una percorrenza totale in gara ed in prova che potrà raggiungere quindi 40 km circa. È il modo migliore per onorare una gara, dedicata anche a Giovanni Battistelli (sarà la 14ª edizione del Memorial per l’ex presidente dell’AC Macerata), che originariamente con un tratto conclusivo diverso, totalizzava ben 12 km e 400 metri. L’Associazione sportiva AC Macerata guidata da Ruggero Ruggeri in collaborazione con l’Automobile Club Macerata guidato da Enrico Ruffini, con il fondamentale supporto dell’amministrazione comunale di Sarnano, stanno lavorando per offrire ai piloti ed agli appassionati ancora un appuntamento "ideale" che coniuga la tecnologia e gli assi alle auto moderne, con l’indiscutibile fascino offerto dai protagonisti e dalle belle vetture del Campionato italiano auto storiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net