Emergenza caldo nei cantieri il monito di Rubino Ugl Salerno | La prevenzione non può aspettare il primo malore

Emergenza caldo nei cantieri il monito di Rubino Ugl Salerno

L’emergenza caldo nei cantieri salernitani richiede un’attenzione immediata e concreta. Dopo l’incontro convocato dalla Prefettura per affrontare le criticità estive, Rubino Ugl Salerno lancia un forte monito: la prevenzione non può aspettare il primo malore. La salute dei lavoratori deve essere una priorità assoluta, perché prevenire è l’unica strada per garantire un ambiente di lavoro sicuro e dignitoso anche nelle giornate più torride.

Dopo l'incontro convocato con urgenza dalla Prefettura di Salerno sul tema della sicurezza nei cantieri edili, in risposta alle preoccupazioni crescenti legate alla salute dei lavoratori durante i mesi estivi, anche la Ugl Salerno ha preso parte attivamente al tavolo di confronto. Presenti all'incontro, oltre alle organizzazioni sindacali, anche l'Ispettorato del Lavoro e l'Asl, in un'ottica di collaborazione tra tutte le istituzioni competenti. " La convocazione del Prefetto è stata un segnale importante, che accogliamo con favore – ha dichiarato Carmine Rubino, segretario generale della Ugl Salerno – ma adesso bisogna fare un passo ulteriore: rendere strutturali gli interventi per la sicurezza nei cantieri.

