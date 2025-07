Il nuovo editor di Google Foto sarà rilasciato ad agosto

Preparati a rivoluzionare il modo di modificare le tue foto: il nuovissimo editor di Google Foto, rilasciato ad agosto, promette strumenti più intuitivi e potenti per dare vita alle tue immagini. Secondo le previsioni del team, sarà disponibile per la maggior parte degli utenti Android già entro questo mese, rendendo l’esperienza di editing ancora più accessibile e coinvolgente. Scopri come questa novità trasformerà il tuo modo di condividere ricordi!

Il team di Google Foto prevede che il nuovo editor possa essere disponibile per la maggior parte degli utenti Android ad agosto

