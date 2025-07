Monreale donna investita in via Venero | condizioni delicate ma stabili

Una donna di 42 anni è stata investita ieri pomeriggio in via Venero a Monreale, e le sue condizioni rimangono delicate ma stabili. Nonostante la prognosi riservata, gli esami medici hanno escluso lesioni cerebrali, evidenziando però una frattura vertebrale considerata molto delicata. La sua vicenda solleva l'attenzione sulla sicurezza stradale nel cuore di Monreale. Restiamo aggiornati sulle sue condizioni e su eventuali misure di prevenzione future.

Monreale – Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di G.Z., la donna di 42 anni investita ieri pomeriggio in via Venero a Monreale. Pur rimanendo in prognosi riservata e in condizioni delicate, la donna, fortunatamente, non ha riportato lesioni o emorragie cerebrali. Gli esami medici hanno evidenziato una frattura vertebrale, giudicata dai medici "molto delicata", una frattura .

