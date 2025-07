Non ci sarà mai più nulla come il Balenciaga di Demna

Non ci sarà mai nulla di paragonabile all'aura di Demna Balenciaga. Questa edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia, vi conduce tra tradizione e innovazione, scoprendo come un brand possa trasformare il concetto di lusso con una visione rivoluzionaria. A pochi giorni dall'inaugurazione di un nuovo capitolo di questa incredibile storia, immergiamoci nel suo universo unico, capace di sorprenderti ad ogni passo.

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Non mi considero una persona credente, ma quando lo scorso 25 giugno ho varcato l'ingresso di 40 Rue de Sèvres ho sentito un brivido di fede percorrermi la schiena. «In effetti dentro c'è odore di chiesa», mi ha detto un collega incontrato fuori dall'ex Ospedale Laennec, oggi sede di Kering. A pochi giorni dall'ultima sfilata di Demna alla direzione creativa di Balenciaga, il gruppo del lusso di François-Henri Pinault ha scelto di organizzare una mostra in onore del designer georgiano che ripercorre i suoi dieci anni alla guida della maison.

