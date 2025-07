Serie C Pianese mister Birindelli si presenta allo stadio Comunale | L’anno scorso cose incredibili ora avanti per obiettivi

Alessandro Birindelli si presenta con entusiasmo e passione al Comunale di Piancastagnaio, portando con sé un bagaglio di esperienza e determinazione. La parola chiave è "famiglia", simbolo del forte legame che lo unisce alla società, ai tifosi e al paese. Con un passato da calciatore di successo alle spalle, ora si dedica con impegno a guidare la Pianese verso nuovi traguardi, alimentando sogni e obiettivi ambiziosi. E così, il nostro cammino continua, verso nuove vittorie e soddisfazioni.

E’ "famiglia" la parola che Alessandro Birindelli (foto) usa più spesso nel giorno della sua presentazione da nuovo tecnico della Pianese. Famiglia: quella che ha trovato a Piancastagnaio, in società, in paese. "Una famiglia da alimentare giorno per giorno, partita dopo partita", pronta a gioire nel momento della gloria, "a sostenere la squadra nelle difficoltà, che inevitabilmente ci saranno". Parla del suo brillante passato da calciatore, il mister, facendo sfoggio di umiltà, la stessa che dovranno avere le sue zebrette. "Tutti i tasselli della mia vita li ho messi insieme facendo sacrifici – dice –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net