premio sportilia i grandi a santa sofia applausi a sarri paris i migliori arbitri e altri

L’atmosfera vibrante di Santa Sofia ha acceso la 27ª edizione del Premio Sportilia, un appuntamento che celebra lo sport e i suoi protagonisti. Nonostante il maltempo, l’entusiasmo del pubblico e le emozionanti premiazioni hanno reso indimenticabile questa serata, con momenti coinvolgenti e riconoscimenti ai grandi come Sarri e i migliori arbitri. Il Premio Sportilia – ha voluto precisare il…

Molti i momenti coinvolgenti lunedì sera a Santa Sofia per la 27ª edizione del ' Premio nazionale Sportilia, sport e non solo': causa meteo incerto, gli organizzatori hanno dovuto spostare l'evento dal Parco della Resistenza al Teatro Mentore. Nell'edificio progettato dall'archistar Gae Aulenti, un pubblico partecipe – anche in piedi – e generoso di applausi ha sancito il successo dell'iniziativa. "Il Premio Sportilia – ha voluto precisare il direttore della manifestazione Franco Aleotti – enumera nel suo albo d'oro personaggi sportivi e delle professioni molto famosi che sono venuti a Santa Sofia a ricevere un premio semplice, ma ricco per il suo valore emblematico e spirituale.

