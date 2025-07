Sono ossessionati da me L' ultimo delirio di Conte contro Meloni

scivolata, rivelando quanto il suo antagonismo nei confronti di Meloni e del governo sia diventato ormai una fissazione. In un clima di scontri verbali sempre più accesi, il leader M5S sembra aver perso la misura, alimentando un dibattito acceso che divide l’Italia tra chi vede in lui un passionale oppositore e chi invece lo giudica troppo invasivo. Ma qual è il limite di questa ossessione?

Da quando Giuseppe Conte è diventato il leader spirituale dell’opposizione nostrana, i deliri anti-Meloni sono all’ordine del giorno. Incalzato dai principali conduttori dei migliori programmi politici italiani, il numero uno del Movimento 5stelle fatica a nascondere il suo odio ideologico contro l’attuale esecutivo di centrodestra. Così, durante l’ultima puntata di In Onda, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese, Conte ha fatto l’ennesima brutta figura televisiva. Oggetto della contesa sono i dati pubblicati ieri da YouTrend. Giorgia Meloni, con 989 giorni alla guida del governo, supera Giuseppe Conte (988 giorni)nella classifica dei presidenti del Consiglio più longevi, posizionandosi all’undicesimo posto, subito dietro Matteo Renzi (1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sono ossessionati da me". L'ultimo delirio di Conte contro Meloni

In questa notizia si parla di: sono - conte - meloni - ossessionati

Ingiustificata la critica feroce a Conte. Nel calcio conta vincere. I tifosi del Barcellona non si sono divertiti - Caro direttore, desidero esprimere il mio disappunto per le critiche ingiuste rivolte a Conte nel mondo del calcio, dove ciò che conta è vincere.

#InOnda, #Conte la spara grossa: "Sono ossessionati da me", il post di #Fdi lo fa infuriare https://iltempo.it/personaggi/2025/07/08/news/in-onda-giuseppe-conte-fdi-ossessionati-da-me-post-governo-giorgia-meloni-43302747/… #m5s #meloni Vai su X

Una spending review da 30 milioni di euro solo nel 2024. Che va a incidere anche su alcune spese più care alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: le periferie del Mezzogiorno, i contesti urbani marginalizzati, il sostegno agli enti del terzo settore. Di Gia Vai su Facebook

Conte: Meloni mi ha superato? Ossessionati da me, sono personaggi in cerca d'autore; Sono ossessionati da me. L'ultimo delirio di Conte contro Meloni; In Onda, Conte la spara grossa: Sono ossessionati da me, il post di Fdi lo fa infuriare.

"Sono ossessionati da me". L'ultimo delirio di Conte contro Meloni - Al leader del Movimento 5 stelle viene mostrato un post dell'account X di Fratelli d'Italia in cui viene ricordato che Giorgia Meloni lo ha superato come longevità al governo ... Come scrive ilgiornale.it

Conte: "Meloni mi ha superato? Ossessionati da me, sono personaggi in cerca d'autore" - Sono personaggi in cerca d'autore, Fratelli d'Italia è ossessionato dalla mia presenza. Si legge su la7.it