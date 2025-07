Varela | Con l’Arezzo per il salto di qualità Affare fatto anche con il difensore Arena

Varela conquista l’Arezzo, segnando un importante salto di qualità nel suo cammino. Dopo aver vinto il campionato di Serie C con la Reggiana, l’esterno d’attacco si unisce ai amaranto con un contratto biennale, portando entusiasmo e nuove energie alla squadra di Cristian Bucchi. Un acquisto strategico che potrebbe fare la differenza nella stagione ormai alle porte. L’avventura di Varela all’Arezzo sta per iniziare: restate sintonizzati per tutte le novità!

di Luca Amorosi L'ufficialità è arrivata: l'esterno d'attacco Muhamed Varela Djamanca è un nuovo giocatore amaranto. L' lo ha acquistato a titolo definitivo dalla Reggiana, con cui nel 2023, alla prima stagione in granata, aveva vinto il campionato di serie C: un precedente che i tifosi amaranto si augurano sia di buon auspicio. Varela ha firmato un biennale e arriva alla corte di Cristian Bucchi dopo l'ultima annata disputata, in prestito, alla Torres, con cui ha giocato 36 partite segnando 6 reti, di cui due ai playoff. Brevilineo ma ben strutturato, può ricoprire tutti i ruoli in attacco, disimpegnandosi in entrambe le fasce.

