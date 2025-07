Mister-X DJ torna con due nuovi vinili | un’estate di musica emozioni e solidarietà

Mister X DJ torna sulla scena con due nuovi vinili che promettono di emozionare, unire e ispirare. Il 9 luglio 2025 segna un nuovo traguardo per l'artista, noto per la sua energia innovativa nella musica techno e progressive italiana. Dopo il successo di “Elias”, presenta quattro tracce inedite, nate dall’intensa collaborazione con Enzo T, uniti dal desiderio di creare un ponte tra passato e futuro. Le nuove uscite sono prodotte da Piero Z, simbolo del vinile in Italia, e rappresentano una fusione tra passato e...

Il 9 luglio 2025 segna un nuovo traguardo per Mister-X DJ, protagonista della scena techno e progressive italiana. Dopo il successo del singolo "Elias", l'artista torna con due nuovi vinili e quattro tracce inedite, frutto di una lunga amicizia e collaborazione con Enzo T, vocalist di riferimento del panorama nazionale. Le nuove uscite sono prodotte da Piero Z, nome storico del vinile in Italia, e rappresentano una fusione tra passato e presente: due brani nati di recente e due recuperati dagli archivi personali di Mister-X DJ, realizzati nei primi anni 2000. Il progetto, disponibile sia in vinile che in digitale, vuole mantenere viva l'anima autentica del DJing, che per Mister-X DJ nasce proprio "dalla puntina che tocca il disco".

