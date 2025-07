Csi a Vignola le finali

Un grande traguardo per Vignola e l’Unione Terre di Castelli: per la prima volta, le finali nazionali di calcio a 11 e a 7 del Centro Sportivo Italiano si svolgono nelle loro strutture. Da oggi a domenica, tra sfide emozionanti e spirito di squadra, 316 giovani atleti si sfideranno in un evento che unisce passione, talento e fair play. Il calcio giovanile italiano si accende in questa cornice speciale: un’occasione da non perdere!

Per la prima volta nella loro storia, approdano a Vignola e nei comuni dell’Unione Terre di Castelli le finali nazionali di calcio a 11 e calcio a 7 Csi, Centro sportivo italiano. Da oggi e fino a domenica, nelle strutture sportive di Vignola, Castelvetro, Savignano, Spilamberto, Marano e Castelnuovo, 190 giovani atleti di calcio a 11 e 126 atleti di calcio a 7 si contenderanno, nell’ambito delle loro 14 squadre di appartenenza (sette per il calcio a 11 e altrettante per il calcio a 7), i rispettivi due scudetti in palio. Per quanti riguarda l’appuntamento con le due finali, quella di calcio a 7 è prevista per le 9 di domenica 13 luglio al campo comunale di Spilamberto, mentre quella di calcio a 11 si disputerà sempre alle 9 di domenica 13 luglio, ma a Castelvetro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Csi, a Vignola le finali

In questa notizia si parla di: calcio - vignola - finali - atleti

Csi, a Vignola le finali; Campionato nazionale di ginnastica ritmica, pioggia di medaglie per il Centro Educazione Corporea; Karate, la Ki Oshi Vignola brilla ai campionati regionali.

Csi, a Vignola le finali - Per la prima volta nella loro storia, approdano a Vignola e nei comuni dell’Unione Terre di Castelli le finali ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Calcio: al via le finali della XXI edizione della Oratorio Cup - Il Salaria Sport Village si prepara le fasi finali della XXI edizione della Oratorio Cup, il torneo di calcio giovanile organizzato dal Csi Roma, quest'anno dedicato al ricordo di Papa Francesco. Riporta ansa.it