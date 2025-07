Toscana la velata minaccia di Giani ad Elly Schlein | Senza di me la vittoria non è scontata…

La Toscana si prepara a un’inedita sfida politica, con Eugenio Giani che lancia una velata minaccia a Elly Schlein: senza di lui, la vittoria appare tutt’altro che scontata. La regione rischia di trasformarsi in un terreno di tensioni tra le forze del centrosinistra, mentre Giani ribadisce il suo ruolo centrale nella partita. La sua candidatura potrebbe essere il tassello decisivo per il futuro della Toscana, lasciando tutti con il fiato sospeso.

La Toscana rischia di essere un'altra polveriera per Elly Schlein. Il governatore uscente, Eugenio Giani, non è gradito praticamente a tutta la coalizione di centrosinistra. In un'intervista a La Stampa il presidente della Regione sottolinea in maniera diretta che senza la sua ricandidatura la vittoria non è affatto certa. Le parole di Giani. Giani smentisce che tutta la coalizione sia contraria alla sua ricandidatura: "Non è proprio così. I Verdi mi sostengono e da parte della Sinistra italiana c'è una posizione costruttiva sul mio nome. Quanto ai 5 stelle, spero che non ci si fermi su polemiche del passato, ma che si voglia guardare avanti".