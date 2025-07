Golf Club Bologna. Sandrolini e Carbognin, lo spettacolo è servito.

Il Mercedes Trophy 2025 ha acceso il fairway del Golf Bologna, regalando emozioni e talento in un fine settimana intenso. Nonostante le avverse condizioni climatiche, i giocatori hanno dato il massimo, dimostrando passione e determinazione. Federico Sandrolini si è laureato campione con 35 colpi, mentre Riccardo Carbognin e gli altri protagonisti hanno scritto una pagina memorabile del golf bolognese. La competizione continua a riservare sorprese e emozioni: restate con noi per scoprire chi conquisterà il titolo finale.

Il Mercedes Trophy 2025 ha fatto tappa al Golf Bologna dando il via al fine settimana agonistico. Il maltempo ha costretto gli organizzatori a limitare la competizione sulla distanza di nove buche. Federico Sandrolini ha vinto con 35 colpi, uno meno del par, gli stessi di Riccardo Carbognin, beffato dall’errore alla buca nove. Lorenzo Santilli (20) e Marco Sabbioni (24) si sono imposti nelle due categorie nette accedendo così, insieme con il vincitore, alla finale nazionale in programma al Golf Argentario, sede del Open d’Italia 2025. Qualche rammarico per Nicola Lauria e Michele Lorenzani, sul secondo e terzo gradino del podio in prima categoria a pari punti mentre in seconda Paolo Cremonini (23) e Fabio Cinelli (23) sono stati staccati di un colpo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net