Juventus | Fabregas e club inglesi in corsa per Luiz

Il mercato estivo si infiamma con il futuro di Douglas Luiz, che potrebbe lasciare la Juventus dopo una stagione sottotono. Tra voci di club inglesi e l'interesse di Fabregas, la corsa per il centrocampista brasiliano si fa incandescente. Damien Comolli, alla guida del progetto bianconero, valuta attentamente le opzioni per rafforzare la rosa e definire il destino di Luiz. La saga è appena iniziata, e il prossimo capitolo si scriverà nelle prossime settimane.

Un futuro da definire Douglas Luiz è pronto a lasciare la Juventus. Le voci di mercato, circolanti nei forum online, indicano il brasiliano come uno dei nomi in uscita. Damien Comolli, al timone del progetto bianconero, cerca di ottimizzare la rosa. Luiz, dopo una stagione sottotono, non ha trovato spazio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Fabregas e club inglesi in corsa per Luiz

In questa notizia si parla di: luiz - juventus - fabregas - club

Tuttosport – Douglas Luiz sui social, nostalgia Premier. Poi il post: “Amo la Juventus” - Il mondo del calcio si anima di nuove polemiche e opinioni, grazie a un’inaspettata rivelazione di Douglas Luiz.

Il Como ha messo nel mirino Douglas Luiz, reduce dalla prima annata flop con la maglia della Juventus nonostante siano stati sborsati ben 50 milioni di euro per portarlo in Italia. Una precisa richiesta di Fabregas: l'ex Aston Villa è in uscita e al momento il ritor Vai su Facebook

Douglas Luiz in uscita dalla Juventus, è sul mercato: il ritorno in Premier League e le voci sul Como di Fabregas; Juventus, Douglas Luiz resta in uscita: oltre alla Premier spunta il Como, è una richiesta di Fabregas; Douglas Luiz in uscita dalla Juventus, è sul mercato: il ritorno in Premier League e le voci sul Como di Fabregas.

Douglas Luiz si rilancia al Como: Fabregas vuole il centrocampista brasiliano - Quarantacinque minuti in quattro partite nel Mondiale per Club possono considerarsi una bocciatura definitiva per Douglas Luiz. Secondo msn.com

Juventus, Douglas Luiz resta in uscita: oltre alla Premier spunta il Como, è una richiesta di Fabregas - Douglas Luiz resta in uscita dalla Juventus e come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oltre al forte interesse di alcuni club di Premier League, si registra la volontà del Como di provare a fare un ... Lo riporta calciomercato.com