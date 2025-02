Iodonna.it - Secondo e terzo Fedez e Tony Effe. Quarta Giorgia

Leggi su Iodonna.it

Sanremo 2025 e Spotify. Sono usciti i dati della canzoni con più streaming di una delle playlist più ascoltate dell’anno. Dopo quindi le esibizioni al festival di tutte le 29 canzoni in gara ecco la classifica popolare del popolo che ascolta e sceglie. Chi vincerà questa 75 edizione? C’è chi scommette sul cavallo già dato per vincente (), e chi sulle novità (Lucio Corsi e Olly). «Hai incontratoa Sanremo?». E Achille Lauro sorride ironico X Leggi anche › I 10 video più belli della canzoni di Sanremo 2025 da vedere su YouTube Le classifiche sono come le sabbie mobili: si modificano serata dopo serata, confermano o perdono posizioni.