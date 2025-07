Antartide ultima chiamata? Negli ultimi tempi i cambiamenti sono stati irreparabili

Per decenni, la superficie dell’Antartide e degli oceani circostanti hanno testimoniato i cambiamenti drastici del nostro pianeta. Ora, con lo scioglimento accelerato dei ghiacci e l’incremento della salinità marina, ci troviamo di fronte a un campanello d’allarme che non possiamo ignorare. È giunto il momento di agire prima che questi segnali diventino irreversibili. La nostra ultima chiamata per salvare l’Antartide e il clima globale è arrivata: cosa sceglierai di fare?

Le notizie non sono buone. Dal 2015, l’Antartide ha perso una quantità di ghiaccio marino pari all’intera Groenlandia. Ma ciò che ha colto di sorpresa gli scienziati è che l’oceano che la circonda, invece di diventare più dolce a causa dello scioglimento dei ghiacci, sta diventando più salato. Questo fenomeno inaspettato potrebbe essere il segnale che abbiamo superato un punto critico nel sistema climatico globale. Per decenni, la superficie dell’Oceano Antartico si è mantenuta fredda e dolce, creando un “coperchio” che intrappolava il calore negli strati più profondi. Questo favoriva la formazione di ghiaccio marino. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Antartide, ultima chiamata? Negli ultimi tempi i cambiamenti sono stati irreparabili

