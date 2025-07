San Giovanni Nuovi posti auto in Lungarno

San Giovanni Valdarno si rinnova con l’apertura di circa settanta nuovi posti auto lungo Lungarno Risorgimento, tra via Piero Calamandrei e il vialetto pedonale verso via XXV Aprile. Questa iniziativa, parte di un progetto più ampio dell’Amministrazione comunale, mira a migliorare l’accessibilità e la gestione della sosta nel cuore della città, rendendo più semplice e comodo muoversi per residenti e visitatori. Un passo importante verso una San Giovanni sempre più vivibile e funzionale.

Arezzo, 01 luglio 2025 – Una settantina di nuovi posti auto sono stati recentemente istituiti lungo il tratto di Lungarno Risorgimento compreso tra via Piero Calamandrei e il vialetto pedonale che conduce a via XXV Aprile a San Giovanni Valdarno. L'intervento si inserisce all'interno di una strategia complessiva dell'Amministrazione comunale per potenziare l'accessibilità e riorganizzare in modo più efficiente la sosta veicolare in una delle zone più frequentate della città. La decisione è maturata in risposta all'aumento del numero di veicoli in circolazione e alla conseguente esigenza di ampliare le aree dedicate al parcheggio, senza compromettere la sicurezza stradale né la fluidità del traffico.

