Fedez e Clara | flirt vero o strategia? Tutta la verità sul gossip che divide i fan

Fedez e Clara sono al centro di un gossip infuocato che divide i fan: flirt vero o strategia mirata? Tra voci di una presunta intesa speciale e smentite che non convincono, il mistero si infittisce. La rottura di Clara con Jacopo Neri alimenta ancora di più i sospetti, mentre i loro incontri pubblici sembrano più di una semplice promozione musicale. Ma cosa c’è di vero dietro questa intricata vicenda sentimentale? Scopriamolo insieme.

Tutta colpa di Fedez? Tutti i dettagli sulle voci di flirt, la rottura di Clara con Jacopo Neri e le smentite che non convincono nessuno. Hanno cominciato a girare insieme per promuovere la loro canzone, e subito è scattato il chiacchiericcio. Fedez e Clara, voci di un'intesa speciale. E c'è chi giura che non si tratti solo di lavoro. Secondo le ultime indiscrezioni, Clara sarebbe stata lasciata dal fidanzato storico, Jacopo Neri. Tre anni di relazione finiti di colpo. A scatenare tutto, pare, proprio i rumors su quel legame troppo stretto con Fedez. Deianira Marzano e Alessandro Rosica hanno raccontato sui social che Jacopo avrebbe detto basta dopo le voci sul presunto flirt.

