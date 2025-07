Re cavalieri ed eroi per un giorno al Museo Nazionale del Bargello

Firenze, 1 luglio 2025 – Re, cavalieri, dei ed eroi: ultimo appuntamento al Museo Nazionale del Bargello con le visite tematiche per i più piccini, pensate per offrire ai più giovani un’occasione di visita divertente e interattiva. Il 19 luglio (alle ore 11) i bambini dai 9 ai 12 anni potranno partecipare all’attività dal titolo “Alla corte di re e cavalieri”, andando alla scoperta delle storie di valorosi condottieri, di tradimenti e di combattimenti fino all'ultimo respiro. I piccoli ascolteranno le avventure del prode Orlando e della sua fedele spada, la Durlindana. Ma chi ci guiderà in queste storie intricate, o meglio, cosa? A raccontarle sarà un arazzo molto particolare, proveniente da luoghi e tempi lontani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Re, cavalieri ed eroi per un giorno al Museo Nazionale del Bargello

