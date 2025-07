Nuovo Roma Store inaugurato alla Stazione Termini | settimo negozio in città

alla stazione Termini, il settimo punto vendita in città. Un’occasione speciale per i tifosi romani di immergersi nel mondo giallorosso, scoprire le ultime novità e vivere l’entusiasmo che solo la Roma sa regalare. Con questa apertura, la squadra rafforza il suo legame con la città e si prepara a una stagione ricca di emozioni, tra transfer e vittorie da scrivere insieme.

La giornata di oggi, martedì 1° luglio, ha dato il via ufficiale alla nuova sessione di calciomercato estiva, con la Roma che sarà chiamata a muoversi concretamente per trovare i profili giusti da regalare a Gian Piero Gasperini. Oltre all'apertura delle trattative, che si protrarranno fino al 1° settembre, quello di oggi è un giorno che permette alla Roma di alimentare la passione dei tifosi in città. È infatti stato inaugurato un nuovo Store alla Stazione Termini, precisamente in piazza dei Cinquecento 10. In un periodo storico in cui, anche grazie al finale della scorsa stagione e all'approdo in panchina di Gasperini, vi è grande attesa per la nuova stagione – come dimostrato anche dalla campagna abbonamenti – il nuovo negozio permetterà ai tifosi di prepararsi in vista dell'inizio del campionato.

