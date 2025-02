Thesocialpost.it - Milano, incendio in un palazzo: 16 in ospedale, uno grave

Unha coinvolto ieri sera 16 persone, tutte trasportate in, in undi cinque piani situato in via Fatima, nella zona Giambellino di. Le fiamme si sono propagate rapidamente, colpendo i 15 appartamenti dell’edificio e causando panico tra i residenti.La situazione più critica riguarda una persona ricoverata in gravi condizioni all’Niguarda. Le altre vittime hanno riportato principalmente sintomi di intossicazione da fumo, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. “L’intervento è stato tempestivo grazie alla rapida segnalazione dei residenti,” hanno dichiarato i soccorritori.Sei ambulanze e diversi mezzi dei vigili del fuoco sono giunti rapidamente sul posto per domare l’. Le operazioni di spegnimento sono state complesse a causa del denso fumo che si è sprigionato nei vani scala, rendendo necessaria l’evacuazione dell’intero stabile.